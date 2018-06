Zwei Drittel der Landwirtschaftsbetriebe in der EU haben 2016 eine Größe von weniger als fünf Hektar aufgewiesen. Das teilte das EU-Statistikamt Eurostat am Donnerstag mit.

Mit knapp über 171 Millionen Hektar Land wurden rund 40 Prozent der Landfläche der EU von rund 10,3 Millionen landwirtschaftlichen Betrieben für die landwirtschaftliche Erzeugung genutzt. Drei Prozent der Betriebe mit einer Größe von 100 Hektar oder mehr bewirtschafteten dabei über die Hälfte der landwirtschaftlich genutzten Fläche der EU. Nur elf Prozent der Betriebsleiter in der EU waren jünger als 40 Jahre, wohingegen ein Drittel (32 Prozent) 65 Jahre oder älter war. Ein Drittel der landwirtschaftlichen Betriebe in der EU befand sich 2016 in Rumänien (33 Prozent), ein weiteres Drittel in Polen (14 Prozent), Italien (zehn Prozent, 2013) und Spanien (neun Prozent). Etwa die Hälfte (54 Prozent) des in der EU durch die Landwirtschaft erzeugten Standardoutputs stammte 2016 von landwirtschaftlichen Betrieben in Frankreich (17 Prozent), Deutschland (13 Prozent), Italien (zwölf Prozent im Jahr 2013) und Spanien (elf Prozent), so die Statistiker weiter.

Rumänien war nur für 3,4 Prozent des EU-Standardoutputs verantwortlich.