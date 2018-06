Vorläufige europäische Inflationszahlen sind die wichtigsten Daten für heute

Finale BIP-Veröffentlichung (Q1, USA) dürfte sich moderat auf den Dollar auswirken

Schwedische Einzelhandelsverkäufe könnten die geschwächte Krone stärken

Der heutige makroökonomische Kalender ist ziemlich vollgepackt, dennoch sollte den vorläufigen Inflationswerten für Juni aus den europäischen Volkswirtschaften große Aufmerksamkeit geschenkt werden. In der Zwischenzeit sollten SEK-Händler die Einzelhandelsveröffentlichung aus Schweden im Auge behalten. Diese Veröffentlichung könnte angesichts der anhaltenden Underperformance der Krone eine eifrig beobachtete Zahl sein.

9:30 Uhr | Schwedische Einzelhandelsverkäufe: Die schwedische Währung hatte es nicht leicht und jeder, der auf eine Erholung wartet, muss Geduld mitbringen. Beachten Sie andererseits, dass die Riksbank an ihrer Vorstellung festhält, dass die Zinsen in den letzten drei Monaten des Jahres angehoben werden könnten, was sich in den nächsten Monaten zugunsten ...

