Die British-Airways-Mutter IAG startet unter ihrer Tochtermarke "Level" eine neue Billigfluglinie in Österreich. Die ersten Flüge ab Wien finden am 17. Juli statt. Zunächst werden 14 Ziele - meist Urlaubsdestinationen - in Europa angeflogen. Die neue Tochter werde eine österreichische Lizenz haben und vier Flugzeuge in Wien stationieren, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Mit dem Launch der neuen Airline werden zunächst rund 200 neue Arbeitsplätze am Standort Wien geschaffen, kündigte IAG-Chef Willie Walsh an.

Die Erstflüge am 17. Juli gehen nach Palma de Mallorca und London Gatwick. In den vier Wochen danach werden Flüge nach Barcelona, Malaga, Venedig, Olbia, Ibiza, Paris Charles de Gaulle, Mailand Malpensa, Dubrovnik, Larnaka, Alicante, Valencia und Bilbao aufgenommen. Tickets ab 24,99 Euro werden über flylevel.com verkauft.

IAG hatte sich nach der Pleite der Air Berlin um den Kauf der österreichischen Tochter flyniki bemüht, damals über ihre Tochter Vueling. Letztlich kam aber Niki Lauda mit seiner Laudamotion zum Zug, der flyniki umgehend an Ryanair weiterverkaufte. Trotz des Rückschlags bereitete sich IAG danach darauf vor, in Österreich anzugreifen. IAG ist der Mutterkonzern der British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus und Level und hat eine Beteiligung von mehr als vier Prozent an Norwegian./tsk/tav

ISIN IE00BYTBXV33 ES0177542018

AXC0144 2018-06-28/12:25