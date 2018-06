Düsseldorf (ots) - Die sportwetten.de GmbH hat unmittelbar nach dem Ausscheiden der Nationalmannschaft in Russland Wettquoten auf den möglichen Nachfolger des DFB-Bundestrainers Joachim Löw in ihr Angebot aufgenommen.



Wird Jogi Löw trotz des blamablen Ausscheidens bei der WM in Russland seinen laufenden Vertrag bis 2022 erfüllen? Die Buchmacher von sportwetten.de glauben nicht daran und bieten folgende Quoten auf die Nachfolge-Kandidaten (Stand: 27.06.2018):



Matthias Sammer: 3,00 Miroslav Klose: 3,50 Stefan Kuntz: 6,50 Arsene Wenger: 10,00 Jürgen Klopp: 15,00 Julian Nagelsmann: 25,00 (...) Ansgar Brinkmann: 320,00



Über sportwetten.de:



Die sportwetten.de GmbH ist eine Tochter der börsennotierten pferdewetten.de AG mit Sitz in Düsseldorf. In Kooperation mit Cashpoint aus Wien haben sich 2017 routinierte Spielmacher zusammengetan. Mit der evidenten Domain www.sportwetten.de sorgt man im deutschsprachigen Raum für Unterhaltung und hebt sich - bei aller Seriosität - durch humorvolle Aktionen und innovative Datenveredelung vom Wettbewerb ab. Seit Kurzem fungiert Ex-Fußballprofi und Kultfigur Ansgar Brinkmann als Werbebotschafter für die Marke und unterstreicht damit den Claim "Setzt auf Spaß!".



Weitere Informationen unter www.sportwetten.de



OTS: sportwetten.de newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129232 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129232.rss2



Pressekontakt: Ingo Pauling, Direktor sportwetten.de GmbH +49 211 78 17 82-35 unternehmen@sportwetten.de