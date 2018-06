Siltronic (ISIN: DE000WAF3001) liefert gerade ein Kursverhalten aus dem Charttechnik-Lehrbuch ab. Toppbildung an markanten Widerständen, Ausbruch nach unten, kaskadenartiges Unterbieten von Aufwärtstrendlinien und der 200-Tage-Linie und dann der Bruch der letzten, eine Toppbildung vollendenden Supportlinie in Form des Tiefs vom April bei 125 Euro. Und jetzt auch noch ein Pullback an den Ausbruchslevel.

Siltronic lief gestern von unten wieder an die noch aus dem Herbst 2016 stammende Aufwärtstrendlinie bei aktuell 128,40 Euro heran und drehte dort wieder nach unten. Wenn der Kurs das vorherige, am Montag entstandene Verlaufstief der Abwärtsbewegung bei 125,85 Euro unterbieten sollte, wäre der Pullback damit abgeschlossen, die wichtigste der vorher gebrochenen Unterstützungen dadurch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...