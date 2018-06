Die Börse in Frankfurt hat am Mittwochmittag Kursverluste verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.253 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Minus von 0,8 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

An der Spitze der Kursliste stehen die Anteilsscheine von RWE, Beiersdorf und Vonovia. Die Aktien von SAP, Bayer und Volkswagen rangieren gegenwärtig am Ende der Liste. Der Nikkei-Index hatte zuletzt mit einem Stand von 22.270,39 Punkten fast unverändert geschlossen (-0,01 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmittag etwas stärker.

Ein Euro kostete 1,1567 US-Dollar (+0,07 Prozent). Der Goldpreis war kaum verändert, am Mittag wurden für eine Feinunze 1.251,91 US-Dollar gezahlt (-0,04 Prozent). Das entspricht einem Preis von 34,80 Euro pro Gramm.