In ihrem Wirtschaftsbericht warnt die Europäische Zentralbank vor den Folgen des Protektionismus auf die Weltwirtschaft. Dennoch hält sie den Aufschwung in der Euro-Zone nicht für gefährdet.

Die Europäische Zentralbank (EZB) warnt vor zunehmenden Abschottungstendenzen in der Weltwirtschaft. Die Einführung höherer Zölle und die Diskussionen über weitere protektionistische Schritte könnten die Aussichten für das Wachstum der Weltwirtschaft gefährden, betonte die EZB in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Wirtschaftsbericht. "Mit Blick auf die Zukunft könnten ...

