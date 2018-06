Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für 1&1 Drillisch auf "Buy" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Ein sich verschärfender Wettbewerb im Billigsegment des Mobilfunkmarktes könnte Auswirkungen haben auf das in diesem Jahr angepeilte Wachstum der Kundenzahlen, sonst aber nur von vorübergehender Natur sein, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die finanziellen Folgen schätzt der Experte als minimal ein./ajx/la Datum der Analyse: 28.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2018-06-28/12:35

ISIN: DE0005545503