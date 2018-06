Daun (ots) - Viele deutsche Wohnzimmer sind in den vergangenen Jahren dem Traum vom Heimkino ein gutes Stück näher gerückt. Mit Bildschirm-Diagonalen zwischen 124 cm und 165 cm bieten aktuelle Flachbildfernseher mit 50, 55 oder 65 Zoll Bildschirmdiagonale farbenprächtige Bilder in Full HD- oder Ultra HD-Auflösung - oft schon für kleines Geld. Was in nahezu allen Bereichen einen Gewinn darstellt, birgt in Bezug auf den Klang Nachteile. Richtig guter Sound braucht eben Volumen. Doch auch der ist inzwischen erschwinglich geworden - gleich ob es sich um Soundbars, Soundprojektoren oder ausgewachsene Mehrkanal-Systeme handelt. Mit dem richtigen Beamer und einer ausfahrbaren Leinwand lässt sich das Wohnzimmer sogar noch näher ans Heimkino-Erlebnis rücken. Als Entscheidungshilfe hält die aktuelle InfoDigital-Ausgabe mit dem Ratgeber Heimkino und Soundlösungen spannende Tipps und Produktempfehlungen bereit.



Außerdem in dieser Ausgabe:



Neben fünf kabellosen Bluetooth-Kopfhörern, nimmt InfoDigital auch aktuelle Kabelstandards unter die Lupe. Zudem stellt InfoDigital Tipps und Geräteoptionen zur DAB+ Nachrüstung von Kraftfahrzeugen vor. Ein Vergleich der beliebtesten Musik-Streaming-Dienste und ein Messerückblick auf die jüngste 'High End' in München gehören ebenfalls zum aktuellen Audio-Schwerpunkt. Kabelkunden finden alle wesentlichen Informationen zur aktuellen Analogabschaltung, bei der die Netzbetreiber die letzten Schalter für Gigabit-Breitbandversorgung umlegen. Mit Berichten zur Tour de France und den BBC Proms gibt InfoDigital Ausblick auf zwei Medienereignisse. Passend widmet InfoDigital den 'Satellit des Monats' der Orbitposition ASTRA 28,2° Ost, die britisches Fernsehen unverschlüsselt nach Deutschland bringt - und beleuchtet mit dem UK-Spot-Beam ein interessantes Phänomen britischer Medienpolitik. Dies und vieles mehr lesen Sie in der InfoDigital 07/2018 (Nr. 364), die ab Freitag, 29. Juni 2018 im Handel sowie im Internet unter http://bit.ly/infodigital364 erhältlich ist.



