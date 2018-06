Seitdem im Juni 2017 bei 79,20 Euro ein Hoch markiert worden war, befindet sich die Aktie des Nestlé-Konzerns in einem langfristigen Abwärtstrend. Der Kurs der Aktie setzte ausgehend vom Hoch in einer bislang vierteiligen Korrektur deutlich zurück. Das bisherige Korrekturtief wurde am 23. März 2018 bei 62,20 Euro ausgebildet.

Es könnte schon in Kürze wieder erreicht werden, denn die seit Ende April aufgelaufenen Kursgewinne wurden bis Anfang Juni fast komplett wieder abgegeben. Dabei wurde ... (Dr. Bernd Heim)

