Deutsche Bundesanleihen haben sich am Donnerstag im Vormittagshandel nur wenig bewegt. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future lag gegen Mittag bei 162,46 Punkte und notierte damit kaum verändert zum Vortag. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel leicht auf 0,31 Prozent. Moderate Kursverluste stellten sich in Italien und Griechenland ein.

Neue Konjunkturdaten aus dem Euroraum gaben keine entscheidenden Impulse. In Italien und Spanien zogen die Inflationsraten im Juni weiter an. Am Freitag werden Inflationsdaten für den gesamten Euroraum erwartet.

Unterdessen trübte sich die Wirtschaftsstimmung im Euroraum, gemessen am Frühindikator ESI, weiter ein. Allerdings fiel die Eintrübung gering aus. Das Analysehaus Capital Economics wertete dies als Beleg, dass sich die Konjunktur seit Jahresbeginn zwar abgeschwächt habe, es sich dabei aber nicht um den Beginn eines Abschwungs handele.

Im Nachmittagshandel dürften Anleger zum einen Verbraucherpreisdaten aus Deutschland in den Blick nehmen. Sie haben hohe Bedeutung für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. In den USA werden Wachstumszahlen zum ersten Quartal erwartet. Obwohl es sich nur um eine dritte Schätzung handelt, sind die Zahlen aufgrund der Relevanz der amerikanischen Volkswirtschaft für die Weltwirtschaft von Interesse./bgf/jsl/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0151 2018-06-28/12:49