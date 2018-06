DAX - Was twittert Trump heute?

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Die gestrige Einschätzung für den Dax "In Anbetracht des 1.000 Punkte-SellOffs in den vergangenen Handelstagen könnte es dies kurzfristig erst einmal gewesen sein auf der Unterseite. Hier ist in den kommenden Handelsstunden tendenziell eine Erholung zurück in den Bereich 12.200 bis 12.250 Punkte zu präferieren." war goldrichtig aber sogar noch zu kurz gegriffen: Innerhalb weniger Stunden legte der Index vom Tagestief bis zum Tageshoch über 300 Punkte zu.

Da die US-Börsen ihre Tageshochs allerdings nicht halten konnten, geht es heute Vormittag schon wieder in den Keller und der Index gibt bis unter 12.250 Punkte nach.

Die kurzfristigen Strukturen lassen aktuell sowohl einen zweiten Rallyschub Richtung 12.500/600 Punkte, als auch einen direkten Durchmarsch auf 12.080 Punkte zu. Die Volatilität ist in den vergangenen Tagen wieder deutlich gestiegen und es werden aktuell große Wegstrecken zurückgelegt, sowohl gen Norden als auch im Abverkauf. Jeder neue Tweet des US-Präsidenten kann den Markt schon wieder in die Gegenrichtung schicken, die Nerven der Händler werden aktuell arg strapaziert.

Dementsprechend sollten Händler auf Ihr Kapital achten und die Positionsgröße ein wenig zurückfahren. Für neue mittelfristige Positionen sollte abgewartet werden, bis die Strukturen wieder etwas klarer sind., aktuell ist sowohl die Long- als auch die Shortseite vorstellbar - es gibt für die kommenden 24 Stunden kein Präferenzszenario.

DAX in Punkten 1-Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 05.06.2018 - 27.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Wochenchart: 1 Kerze = 1 Woche (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 18.02.2013 -27.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX1JTK 23,26 9.975 5,18 28.09.2018 DAX Index HX1JVD 7,81 11.525 15,75 28.09.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 28.06.2018; 11:30 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW9UYF 9,86 13.241 12,53 28.09.2018 DAX Index HX1JPG 18,23 14.075 6,75 28.09.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 28.06.2018; 11:30 Uhr

