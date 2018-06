Das Analysehaus Independent Research hat Wirecard von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und das Kursziel auf 130 Euro belassen. Der Aktienkurs des Zahlungsabwicklers enteile einer vernünftigen Bewertung, schrieb Analyst Markus Friebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Alle Bewertungskennziffern für 2018 und auch für 2019 lägen deutlich über den historischen Werten - teilweise sogar fast doppelt so hoch./la/ajx Datum der Analyse: 28.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2018-06-28/12:49

ISIN: DE0007472060