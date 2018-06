Spielzeug aus Fernost, die neuesten Handys, Himbeeren im Winter: Immer mehr Waren erreichen Deutschland per Flugzeug. Der wachsende Online-Handel, kürzere Produktzyklen und der Wunsch nach saisonunabhängigen Lebensmitteln kurbeln die Luftfracht an, wie eine Branchenstudie ergab. Ware für 104 Milliarden Euro wurde demnach im vergangenen Jahr an deutschen Flughäfen aus Fracht- und Passagiermaschinen geladen, auf 156 Milliarden Euro summierten sich die Luftfracht-Exporte. Zusammengenommen sei der Außenhandel per Flugzeug um 60 Prozent in zehn Jahren gewachsen.

Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft warnte am Donnerstag jedoch vor Engpässen. Frachtbriefe, Zollanmeldungen und Versicherungsscheine müssten ausschließlich elektronisch ausgetauscht werden können - bislang sei zusätzlich immer noch Papier notwendig.

"Die Luftfrachtwirtschaft investiert in die Digitalisierung der Abläufe, doch insbesondere an den Schnittstellen zu den Behörden gibt es nach wie vor Optimierungspotenzial", hieß es von Seiten des Bundesverbands der Deutschen Industrie. Notwendig sei auch mehr Kapazität im Luftraum und an den Flughäfen./bf/DP/jha

