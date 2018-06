Für große Augen im Handel sorgt die Prognosesenkung bei Osram. "Dass sie nach unten genommen wird, hatte man in der einen oder anderen Form ja seit dem Absturz am Montag erwartet, aber bestimmt nicht in diesem Umfang", sagt ein Händler: "Osram hat die Gewinnschätzung ja praktisch halbiert". Das Unternehmen erwartet nun nur noch einen Gewinn je Aktie von 1,00 bis 1,20 Euro nach zuvor noch 1,90 bis 2,10 Euro. Osram begründet die Warnung unter anderem mit Projektverschiebungen und Planungsunsicherheit im Automobilbereich. Die Aktien brechen um weitere 12 Prozent ein, nachdem sie sich bereits seit Jahresbeginn halbiert haben.

June 28, 2018

