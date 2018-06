Berlin (ots) - Die "Schlagernacht des Jahres" 2018 in der Waldbühne war ein Hitmarathon der Superlative. Sieben Stunden feierten 22.000 Fans in der Berliner Waldbühne das heißeste Schlagerfestival des Jahres. Die mitreißende Partystimmung mit vielen Gänsehautmomenten überträgt das rbb Fernsehen am kommenden Freitag (29. Juni 2019) von 20.15 bis 23.00 Uhr im außergewöhnlichen XXL-Format. Für die Überlänge wurde kurzfristig Platz im Programm geschaffen.



Schlager-Ikone Marianne Rosenberg trat am 16. Juni zum ersten Mal in der Waldbühne auf. Ihre Kulthits wie "Er gehört zu mir" und auch neue Songs erzeugten Begeisterungsstürme. Außerdem waren dabei: Ben Zucker, der seinen neuen Titel "Der Sonne entgegen" vorstellte, Schlager-Königin Michelle mit Songs aus ihrem aktuellen Album "Tabu" sowie Schlager-Prinzessin Vanessa Mai, Maite Kelly, Anna-Maria Zimmermann, Matthias Reim, Bernhard Brink, Mickie Kraus, Jürgen Drews, Thomas Anders, Fantasy und viele andere.



Feiern Sie mit! Prosecco aufmachen, einschalten und mitsingen.



Beachten Sie bitte den aktualisierten Programmablauf!



OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51580 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51580.rss2



Pressekontakt: rbb Presseteam, Tel. (030) 97993 -12101 und -12102.