Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Just Eat nach einem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 1040 Pence belassen. Es habe positive Aussagen zu den Auslieferungen gegeben, schrieb Analyst Chris Grundberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kurzfristig gebe es Gegenwind für die Margen, aber längerfristig seien die Wachstumschancen des Essenauslieferers überzeugend./bek/ajx Datum der Analyse: 28.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2018-06-28/13:07

ISIN: GB00BKX5CN86