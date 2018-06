London (www.anleihencheck.de) - Dr. Wolfgang Bauer, Fondsmanager im Anleiheteam von M&G Investments, erläutert, wie sich Bundesanleihen im aktuellen Umfeld weiter entwickeln werden.Deutsche Staatsanleihen seien in letzter Zeit immer stärker geworden. Aber sei die jüngste Rally auch nachhaltig? Wohl eher nicht. Bei all den politischen Turbulenzen in der europäischen Peripherie stehe Deutschland wie ein Leuchtturm der Stabilität da - doch was sei mit den politischen Risiken hierzulande? Merkels viertes Kabinett stehe vor der bisher größten Krise. Aber selbst wenn die Bundeskanzlerin verdrängt würde, könnten deutsche Staatsanleihen sogar davon profitieren. ...

