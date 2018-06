Unterschleissheim (www.anleihencheck.de) - Jetzt hat sich also auch die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) zur weltweiten Neigung der Notenbanken geäußert, die Märkte mit Geld zu fluten, so Klaus Stopp, Leiter der Skontroführung Renten bei der Baader Bank.Und man könne sagen, die Experten aus Basel seien not amused. Um auf einen Konjunkturabschwung entsprechend reagieren zu können, sei es notwendig, die Geldpolitik weiter zu normalisieren, warne die BIZ in ihrem Jahresbericht, was Mario Draghi als Wink mit dem Zaunpfahl auffassen müsse. Und so begrüße ich den Appell von BIZ-Generaldirektor Agustin Carstens an die Notenbanken, bitte die derzeit günstigen Bedingungen für die Bekämpfung von Schwachstellen zu nutzen, so Klaus Stopp, Leiter der Skontroführung Renten bei der Baader Bank. ...

