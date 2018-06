Fundamental: Zuletzt hatte die International Cocoa Organization (ICCO) ihre Schätzung angepasst und ging von einem geringeren Überschuss in dieser Saison 2017/18 aus, nachdem es in der letzten Saison ein großes Angebotsplus gegeben hatte. Die Spekulationen könnten sich bereits auf die im Oktober beginnende, nächste Saison richten, die aber aufgrund zu weniger verfügbarer Daten noch schwer zu prognostizieren ist. Schwer wog zuletzt auch die Schwäche des Britischen Pfunds und das wiederum günstigere Wetter in Westafrika.

Technisch: In den letzten Tagen setzte der zuvor erholte Kakaopreis seine fallende Tendenz fort und näherte sich erneut dem bereits vor seiner Erholung bis zur Abwärtsgerade um aktuell 2520 US-Dollar erreichten Tief um 2320 US-Dollar an. An der vom Hoch von Ende April um 2950 US-Dollar ausgehenden Gerade markierte der Kakaopreis ...

