Nach einem Gutachten des Europäischen Gerichthofs könnten bei Auslieferungen an Polen künftig Prüfungen des Rechtssystems notwendig sein.

Die umstrittene polnische Justizreform könnte Vollstreckungsbehörden in Deutschland und anderen EU-Ländern zusätzliche Arbeit bescheren. Nach einem Gutachten eines Generalanwalts am Europäischen Gerichtshof könnten sie in Auslieferungsfragen künftig prüfen müssen, ob den Betroffenen in Polen ein Verfahren vor einem unabhängigen und unparteiischen Gericht garantiert ist. Wenn dies nicht der Fall ist, müsse die Vollstreckung eines Europäischen Haftbefehls aufgeschoben werden, heißt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...