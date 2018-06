Das japanische Analysehaus Nomura hat IBM mit "Buy" und einem Kursziel von 160 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Der Technologiekonzern habe die Basis für ein bescheidenes, aber dauerhaftes Umsatzwachstum gelegt, schrieb Analyst Jeffrey Kvaal in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. IBM hebe sich mir Blick auf die Cloud-Lösungen von der Konkurrenz ab. Zudem sei das Wachstum im Analytics-Bereich dauerhaft./mis/la

Datum der Analyse: 28.06.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN US4592001014

AXC0165 2018-06-28/13:36