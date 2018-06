Basel (ots) - Nach 103 Jahren wird die muba 2019 vom 8. bis 17.

Februar 2019 zum letzten Mal in der Messe Basel stattfinden. Zum

Abschuss einer über 100-jährigen Erfolgsgeschichte werden die

Besucher und Aussteller 2019 an der Dernière von speziellen Aktionen

profitieren können. Neue Konzepte für einen innovativen

Publikumsevent ab 2020 sind bereits in Planung.



Seit den erfolgreichen Zeiten der muba, vor allem in den 1960er

und 70er-Jahren, hat sich das Konsum- und Freizeitverhalten der

Menschen fundamental verändert. Waren früher Verkaufsmessen wie die

muba der Ort, wo man sich über neue Trends informieren und Produkte

kaufen konnte, stehen heute das Internet und Online-Shopping rund um

die Uhr mit Informationen und Spezialangeboten zur Verfügung. Das

traditionelle Konzept der muba passt nicht mehr in eine Zeit, die

geprägt ist von Digitalisierung, einem veränderten Konsum- und

Freizeitverhalten und dem Trend weg von allgemeinen Publikumsmessen

hin zu themen- und interessenspezifischen Veranstaltungen.



Die muba-Verantwortlichen haben bereits vor mehr als zehn Jahren

begonnen, die gesellschaftlichen Trends in der Publikumsmesse

aufzunehmen und das Konzept mit attraktiven Inhalten und Erlebnissen

zu bereichern. Neue Bereiche wie Original Regional, INSPIRATION.live

oder BRICKLIVE an der muba 2018 kamen zwar bei den jüngeren

Zielgruppen gut an, mit der Marke muba und den traditionellen

Inhalten können sie sich aber nicht identifizieren.



Andererseits erwarten die älteren Messebesucher (Generation

50plus) immer noch die klassische Verkaufsplattform muba, die vom

Markt in dieser Form nicht mehr abgebildet werden kann. Nach

intensiven Gesprächen mit den Ausstellern und der Auswertung der

Besucher- und Ausstellerbefragung an der muba 2018 hat die MCH Messe

Basel als Veranstalterin jetzt entschieden, dass die muba in 2019 zum

letzten Mal stattfinden wird. Die Verantwortlichen arbeiten bereits

an einem neuen Konzept für einen innovativen und zeitgemässen

Publikumsevent, der ab 2020 stattfinden soll.



Abschiedsgeschenk an die Bevölkerung



Der «Grande Dame» der Schweizer Messen wird im kommenden Jahr noch

einmal die Ehre erwiesen, und die Besucher und Aussteller können zum

Abschied von speziellen Aktionen profitieren: Die muba schenkt allen

Besuchern den Eintritt zur Dernière 2019 und die Aussteller erhalten

einen Treuerabatt in Form von 20 Prozent Reduktion auf den

Flächenpreis bei Anmeldung bis Ende September 2018. Gefeiert wird

gemeinsam mit der Uhren- und Schmuckmesse Baselworld, der Garten- und

Lifestylemesse Giardina und der Baufachmesse Swissbau - alle drei

Messen haben ihren Ursprung in der muba. Sie werden sich zur Dernière

präsentieren und gemeinsam mit den Ausstellern und Besuchern der muba

auf eine Reise durch die Vergangenheit in die Gegenwart mit einem

Ausblick in die Zukunft gehen.



Über die konkrete Ausgestaltung der geplanten neuen

Publikumsplattform ab 2020 werden die Verantwortlichen im Frühjahr

2019 informieren.



muba in Kürze

Datum 2019: Freitag, 8. bis Sonntag, 17. Februar 2019

Ort: Messe Basel

Aussteller 2018: 621

Besucher 2018: 123'746

Internet: www.muba.ch

Facebook: www.facebook.com/muba



