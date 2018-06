Hamburg (ots) -



So viel wie heute haben wir schon lange nicht mehr über Arbeit diskutiert. Denn mit der Digitalisierung steht die gesamte Arbeitswelt vor einem epochalen Wandel. Die Grenzen zwischen Job und Freizeit werden fließend, längst ist es üblich, beim Grillabend seine Mails zu checken. Und: Algorithmen und Künstliche Intelligenz erleichtern zwar unsere beruflichen Tätigkeiten, andererseits aber fühlen wir uns durch die damit verbundene Beschleunigung gestresst. Zentrale Fragen drängen sich auf. Was ist heute der Sinn von Arbeit? Warum fühlen wir uns verunsichert? Wie toll ist Teamwork wirklich? Und was hätte eigentlich Karl Marx zur digitalen Arbeitswelt gesagt?



Die Zeitschrift HOHE LUFT betrachtet das Thema Arbeit in einer Sonderausgabe jetzt aus unterschiedlichsten, überraschenden Perspektiven. In zahlreichen Essays, Interviews sowie einem Selbsttest bietet HOHE LUFT Kompakt seinen Lesern die Gelegenheit, ihren Job, sich selbst und ihr Umfeld einmal aus ungewohnten Blickwinkeln zu sehen und Arbeit und New Work ganz anders zu denken. HOHE LUFT kompakt "Arbeit neu denken!" liefert Argumente und Reflexions-Tools für eine Zeit der Ungewissheit, in der vor allem eins zählt: Mut.



"Der Wandel der Arbeitswelt wird oft missverstanden", sagt HOHE LUFT Chefredakteur Thomas Vasek: "Es geht nicht nur um die Digitalisierung. Was wir brauchen, das ist ein radikal neues Denken - eine Haltung, die Kreativität und Leichtigkeit mit Komplexität verbindet. Nur mit so einer Haltung kann auch der Sprung zur Veränderung gelingen."



Das neue »HOHE LUFT Kompakt« (01/2018) zum Thema »Arbeit neu denken!» kommt am 28.6. in den Handel. Der Copypreis beträgt 9,90 Euro.



Für alle, die Lust am Denken haben: Das Philosophiemagazin HOHE LUFT betrachtet aktuelle und bewegende Themen aus Gesellschaft & Kultur, Politik & Wirtschaft aus einem philosophischen Blickwinkel und eröffnet dem Leser überraschende Perspektiven auf Grundfragen des Lebens. HOHE LUFT erscheint alle zwei Monate zu einem Copypreis von 9,90 EUR in der HOHE LUFT Verlag UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG, die zum Hamburger Verlag INSPIRING NETWORK GmbH & CO. KG gehört.



