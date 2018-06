In dem um 9.50 Uhr gesendeten Marktbericht muss der dritte Satz des letzten Absatzes wie folgt richtig lauten: Die Dividende für das alte Jahr soll daher deutlich steigen 0,60 nach 0,35 Euro (NICHT auf 0,35 nach 0,60 Euro) Es folgt eine korrigierte Fassung:

MÄRKTE EUROPA/Wenig veränderte Eröffnung - Zumtobel sehr schwach

Von Manuel Priego-Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Erholung des Vortages sind die europäischen Börsen wenig verändert in den Handel am Donnerstag gestartet. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China schwelt weiter. Im Fokus stehen aber neue Inflationsdaten aus Deutschland und Italien und der Beginn des mit Spannung erwarteten EU-Gipfels in Brüssel. Der DAX steigt im frühen Geschäft 0,1 Prozent auf 12.365 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,1 Prozent auf 3.401 Zähler nach oben.

Nachdem der europäische Mini-Gipfel am vergangenen Wochenende schon keinen Durchbruch im Asylstreit gebracht hat, stehen die Chancen beim großen Gipfel nach Einschätzung der Commerzbank schlecht. Für den Euro sollte dies allerdings keine größere Bedeutung darstellen, zumindest der Markt sehe die Krise nicht als systemisches Risiko für den Euroraum an. Am Morgen notiert der Euro bei 1,1553 Dollar wenig verändert zu den Ständen des Vorabendes.

"Ziemlich üble" Zahlen von Zumtobel

Ansonsten ist es extrem ruhig. Das Sommerloch macht sich bemerkbar. Größere Impulse auf Unternehmensseite zeichnen sich nicht ab. Als "ziemlich übel" werten Händler die Geschäftszahlen zum Gesamtjahr 2017/18 des österreichischen Beleuchtungsherstellers Zumtobel. Der bereinigte Gewinn fiel auf rund ein Drittel des Vorjahreswertes zurück. Entsprechend wird auch die Dividende gestrichen. Die Zumtobel-Aktie bricht an der Wiener Börse um 15,9 Prozent ein. "Damit machen sie nur die Erholung seit Monatsanfang wieder wett", sagt ein Händler. Die seit über einem Jahr fallende Aktie habe sich nur seit Anfang Juni erholt, da einige Marktteilnehmer die Chance auf eventuell positive Überraschungen spielen wollten. Fundamental habe es dagegen keine Besserungserwartungen geben.

Nicht gut kommen auch die Geschäftszahlen des Modekonzerns Hennes & Mauritz (H&M) an. Der Nettogewinn liege mit 4,64 Milliarden Kronen zwar leicht unter der Durchschnittserwartung, jedoch damit im Rahmen dessen, was laut einigen Analysten für ein Übergangsjahr zu erwarten sei, heißt es im Handel. Das Unternehmen räumt aber ein, dass das erste Halbjahr schwieriger als vorausgesehen ausgefallen sei. Die Schweden glauben aber an eine bessere zweite Hälfte. Die Anleger gehen erst einmal auf Nummer sicher und verkaufen - H&M geben 3 Prozent nach.

Gut kommen Geschäftszahlen und Ausblick von Gesco im Handel an. Vor allem der Ausblick auf einen "deutlichen" Gewinnanstieg im laufenden Geschäftsjahr nach einem guten ersten Quartal gefalle, heißt es im Handel. Die Dividende für das alte Jahr soll daher deutlich steigen auf 0,60 nach 0,35 Euro. Gesco steigen 3,3 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.400,60 0,10 3,47 -2,95 Stoxx-50 3.034,99 -0,03 -0,85 -4,50 DAX 12.364,63 0,13 16,02 -4,28 MDAX 26.008,12 0,16 42,57 -0,74 TecDAX 2.721,29 0,01 0,14 7,60 SDAX 12.083,24 -0,02 -2,41 1,65 FTSE 7.613,44 -0,11 -8,25 -1,95 CAC 5.333,39 0,12 6,19 0,39 Bund-Future 162,22% -0,22 2,26 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7.40 Uhr Mi, 17.10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1564 +0,04% 1,1554 1,1591 -3,8% EUR/JPY 127,58 +0,14% 127,43 127,97 -5,7% EUR/CHF 1,1534 +0,11% 1,1530 1,1536 -1,5% EUR/GBP 0,8831 +0,21% 0,8836 1,1340 -0,7% USD/JPY 110,32 +0,09% 110,30 110,39 -2,1% GBP/USD 1,3096 -0,16% 1,3075 1,3147 -3,1% Bitcoin BTC/USD 6.114,21 -0,5% 6.122,64 6.105,74 -55,2% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,68 -0,68 -0,06 Deutschland 10 Jahre 0,33 0,32 -0,10 USA 2 Jahre 2,50 2,50 0,61 USA 10 Jahre 2,84 2,82 0,43 Japan 2 Jahre -0,13 -0,13 0,01 Japan 10 Jahre 0,03 0,03 -0,02 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,57 72,76 -0,3% -0,19 +22,1% Brent/ICE 77,49 77,62 -0,2% -0,13 +19,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.250,16 1.252,46 -0,2% -2,30 -4,0% Silber (Spot) 16,10 16,05 +0,3% +0,06 -4,9% Platin (Spot) 853,55 858,00 -0,5% -4,45 -8,2% Kupfer-Future 2,97 2,98 -0,5% -0,01 -10,7% ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 28, 2018 07:12 ET (11:12 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.