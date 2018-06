Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.20 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.714,50 +0,35% 0% Euro-Stoxx-50 3.373,30 -0,70% -3,73% Stoxx-50 3.017,81 -0,59% -5,04% DAX 12.226,49 -0,99% -5,35% FTSE 7.604,00 -0,23% -1,95% CAC 5.297,71 -0,55% -0,28% Nikkei-225 22.270,39 -0,01% -2,17% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,52 +8

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,75 72,76 -0,0% -0,01 +22,4% Brent/ICE 77,97 77,62 +0,5% 0,35 +20,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.252,40 1.252,46 -0,0% -0,06 -3,9% Silber (Spot) 16,09 16,05 +0,3% +0,04 -5,0% Platin (Spot) 854,14 858,00 -0,4% -3,86 -8,1% Kupfer-Future 2,96 2,98 -0,9% -0,03 -11,1%

Nach der Rally der vergangenen Tage treten die Ölpreise mehr oder weniger auf der Stelle. Auslöser der jüngsten Gewinne war die weiterhin harte Haltung der US-Regierung in Bezug auf iranische Ölimporte. Die USA erwarten, dass alle Länder bis zum 4. November ihre Ölimporte aus dem Iran auf null senken - sonst drohen Sanktionen. Zudem hatten die wöchentlichen US-Öllagerdaten einen deutlichen Rückgang ausgewiesen. "Da die Lagerbestände weiter sinken und die Kapazitätsreserven niedrig sind, gibt es kaum ein Polster für Versorgungsunterbrechungen aufgrund steigender geopolitischer Risiken", hieß es von der ANZ Bank.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach dem missglückten Erholungsversuch zur Wochenmitte bereiten die US-Börsen am Donnerstag einen neuen Vorstoß in positives Terrain vor. Am Mittwoch hatten Hinweise auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China die Kurse zunächst deutlich nach oben getragen, letztlich gewannen aber Zweifel die Oberhand. Die Anleger sorgen sich wegen der möglichen Folgen der handelspolitischen Spannungen.

Neue Konjunkturdaten dürften die Anleger kaum vom Handelskonflikt ablenken. Das war schon den Auftragseingängen am Mittwoch nicht gelungen, die weniger stark als befürchtet zurückgegangen waren. Vorbörslich werden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche und das US-Bruttoinlandsprodukt (BIP) des ersten Quartals in dritter Lesung veröffentlicht.

Erst nach Börsenschluss wird der zweite Teil des Bankenstresstests veröffentlicht. Der Sportartikelhersteller Nike wird ebenfalls nach der Schlussglocke über den Verlauf seines vierten Geschäftsquartals berichten. Daneben könnte die geplante Übernahme von Sprint durch T-Mobile US Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Laut informierten Personen untersucht die New Yorker Staatsanwaltschaft, welchen Einfluss die Transaktion auf den Markt für mobile Prepaid-Angebote hat. Für viele New Yorker, besonders aus den unteren Einkommensschichten, seien mobile Geräte unerlässlich und oft die einzige Möglichkeit, das Internet zu nutzen, so eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- DE 14:00 Verbraucherpreise Juni (vorläufig) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+2,2% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+2,2% gg Vj - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 218.000 14:30 BIP 1Q (3. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,2% gg Vq 2. Veröff.: +2,2% gg Vq 4. Quartal: +2,9% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,9% gg Vq 2. Veröff.: +1,9% gg Vq 4. Quartal: +2,3% gg Vq

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach dem Plus am Vortag geht es am Donnerstagmittag an den europäischen Börsen nach unten. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China schwelt weiter. Der mit Spannung erwartete EU-Gipfel in Brüssel birgt viel Sprengstoff für die deutsche Politik, aber auch für Europa. Der eskalierende Handelsstreit und die jüngsten Gewinnwarnungen aus der Automobilindustrie haben ein neues Opfer gefunden. Osram hat die Prognose gesenkt und nennt als Grund die Marktabschwächung im Automobilbereich und Projektverschiebungen. Für die Aktie geht es um 9 Prozent nach unten, seit Jahresbeginn hat sie sich mehr als halbiert. Auch die Aktien anderer Automobilhersteller werden verkauft, so verlieren Hella 4,2 Prozent und Infineon 3 Prozent. Als "ziemlich übel" werten Händler zudem die Geschäftszahlen zum Gesamtjahr 2017/18 des österreichischen Beleuchtungsherstellers Zumtobel, dessen Aktie in Wien um 15,9 Prozent einbricht. Eine erkennbare Wende beim Online-Handel von Hennes & Mauritz wird an der Börse positiv gesehen, für die Aktie geht es um 2 Prozent nach oben. Gut kommen auch Geschäftszahlen, Ausblick und Dividende von Gesco (+0,3 Prozent) an. Trotz eines guten Trading Statements und dem freundlichen Umfeld für den Ölsektor notieren Tullow Oil 3 Prozent im Minus. Der Markt konzentriert sich jedoch auf die Rückstellungen für eine mögliche Klage durch Seadrill. Deren Aktien springen in Oslo um 10 Prozent nach oben. Tullow teilte mit, dass schon bald über ein Forderung von Seadrill Ghana Operations Limited aus dem Jahr 2016 entschieden werden könne, in der Seadrill 277 Millionen Dollar von einem Joint Venture fordert, bei dem Tullow beteiligt ist.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7.40 Uhr Mi, 17.10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1585 +0,22% 1,1554 1,1591 -3,6% EUR/JPY 127,68 +0,22% 127,43 127,97 -5,6% EUR/CHF 1,1555 +0,29% 1,1530 1,1536 -1,3% EUR/GBP 0,8852 +0,44% 0,8836 1,1340 -0,4% USD/JPY 110,22 -0,00% 110,30 110,39 -2,2% GBP/USD 1,3089 -0,21% 1,3075 1,3147 -3,1% Bitcoin BTC/USD 6.109,75 -0,6% 6.122,64 6.105,74 -55,3%

Der Euro verharrt am Donnerstag unter der Marke von 1,16 Dollar, unter die er am Mittwoch gerutscht war. Für die Gemeinschaftswährung spielt der EU-Gipfel, der am Donnerstagnachmittag beginnt, nach Einschätzung der Commerzbank keine größere Rolle. Der Markt sehe in den innenpolitischen Streitereien in Deutschland kein systemisches Risiko für den Euroraum. Auch die kurzzeitige Regierungskrise in Italien habe das erst vor kurzem wieder sehr schön gezeigt. Erst als die Angst vor einem potenziellen Ausstieg Italiens aus dem Euroraum aufflackerte, kam der Euro unter Druck.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien sind auch am Donnerstag überwiegend unter Druck geblieben. Die Stimmung werde weiter von den Entwicklungen im Handelsstreit zwischen den USA und China belastet, sagte ein Marktteilnehmer. In Seoul verlor Indexschwergewicht Samsung 1,7 Prozent. Nach über sieben Jahren hatten Apple und Samsung durch eine außergerichtliche Einigung ihren Patentstreit über das iPhone-Design beigelegt. Die Einigung kam einen Monat, nachdem Samsung von einem Bundesgericht dazu verurteilt worden war, Apple 533 Millionen Dollar zu zahlen. Zur Begründung hieß es, Samsung habe das Design von Apples iPhone kopiert. Die Hynix-Aktie gab im Gefolge um 2,0 Prozent nach. In Sydney hievten die Bankenwerte den Markt gegen den Trend ins Plus.

CREDIT

Am Donnerstag geht es mit den Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt insgesamt leicht nach unten. Von einer echten Entspannung kann aber keine Rede sein. Die Spreads auf den Crossover und Senior Financials weiten sich sogar etwas aus. Die Analysten von Bank of America-Merrill Lynch (BoA-ML) befürchten, dass ein eskalierender Handelskonflikt zwischen den USA und Europa die Spannungen in Europa weiter erhöhen dürfte. Denn Europa sei wirtschaftlich alles andere als homogen. So exportiere Deutschland Autos in die USA, Frankreich aber nicht. Italien sei ein Netto-Exporteur in die USA, während die Niederlande ein Netto-Importeur seien.

BoA-ML sieht große Probleme auf Europa in der nächsten Rezession zukommen. Die Wertpapierkäufe der EZB hätten einen starken Anstieg von BBB-Unternehmensanleihen (ohne Financials) auf ein Gesamtvolumen nun 800 Milliarden Euro zur Folge gehabt. Ein schwächeres Wachstum könnte deren niedrige Ratings unter Druck setzen. Sollten diese Papiere dann ins Segment der Hochzinsanleihen wechseln, gebe es ein Problem: Denn der Highyield-Markt habe lediglich ein Volumen von 285 Milliarden Euro. .

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Covestro erhöht Investitionsplan für 2018 leicht

Der Spezialchemiekonzern Covestro erhöht die Investitionen im aktuellen Geschäftsjahr leicht, bestätigt aber laut einer Investorenpräsentation ansonsten die Prognosen für das zweite Quartal und das Gesamtjahr. Das Leverkusener Unternehmen will nun in diesem Jahr 650 bis 700 Millionen Euro investieren, wie Covestro anlässlich des Capital Markets Days mitteilte. Zuvor wollte das im DAX notierte Unternehmen dafür 600 bis 650 Millionen Euro ausgeben, nach 518 Millionen im Vorjahr.

MAN erhält Zuschlag für bis zu 1.000 Busse

