Mainz (ots) - Sie heißen Siri, Alexa oder Google Home und gehorchen aufs Wort. Bestellen Pizza, spielen den Lieblingssong oder sagen, wie das Wetter wird. Im Rahmen eines Thementages bei SWR4 Rheinland-Pfalz stehen die smarten Lautsprecher am Mittwoch, 4. Juli 2018, 6 bis 18 Uhr, im Mittelpunkt.



Immer mehr dieser sprachgesteuerten Assistenten stehen in deutschen Wohnzimmern. Wie vereinfachen sie den Alltag? Was können sie schon jetzt und was vielleicht in Zukunft? Wie gefährlich ist es, wenn immer jemand zuhört? Stichwort Datenschutz. SWR4-Hörerinnen und -Hörer erzählen, wie die sprachgesteuerten Assistenten in ihr Leben gekommen sind und welche Erfahrungen sie mit ihnen gemacht haben. Es gibt außerdem Hilfe bei Problemen mit Siri, Alexa oder Google Home. Von 10 bis 11 Uhr und von 16 bis 17 Uhr sitzt SWR4-Technikexperte Andreas Reinhardt am Telefon und beantwortet Fragen. Das Servicetelefon ist zu erreichen unter der Nummer 01803 929004 (9 Cent pro Minute, Mobilfunk maximal 42 Cent pro Minute)



