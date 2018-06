Die Gemeinschaftswährung erholte sich am Donnerstag und so konnte der EUR/USD vom Tagestief in Richtung 1,1600 steigen. EUR/USD wartet auf US BIP Das Paar erholte sich vom Tagestief aus dem Bereich der 1,1530, da es im Greenback zu einer Abwärtskorrektur kam. Die zunehmende Risikoaversion lässt die US Renditen fallen, was den Dollar belastet und zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...