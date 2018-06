Wien (www.fondscheck.de) - Die Anteilsklasse AI des Friedrich & Weik Wertefonds (ISIN DE000A2DHT33/ WKN A2DHT3) wird zum Jahresende abgewickelt, so die Experten von "FONDS professionell".Das gehe aus einem Schreiben der Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST an Anleger hervor, das FONDS professionell ONLINE vorliege. Der Hamburger Fondsanbieter verweise darauf, dass Anlegern, die weiterhin in dem Fonds investiert sein möchten, weiterhin die Anteilsklasse R (ISIN DE000A2AQ952/ WKN A2AQ95) zur Verfügung stehe. ...

