Die Messe stand unter dem Motto »Innovation - Dienstleistung - Kommunikation«. Die Kombination von Herstellerständen, Dienstleistungsangeboten und der zentralen Kooperationsfläche mit Kontaktinseln sowie ausreichender Kommunikationsfläche fand bei den Besuchern großen Anklang.

Sowohl die Aussteller der Elektroindustrie an den 88 Messeständen als auch die e-masters Dienstleister freuten sich über das rege Besucherinteresse.

Am Abend begrüßte e-masters Geschäftsführer Jens Gorr das Publikum und zeigte sich erfreut darüber, dass sich so viele Mitgliedsbetriebe für die persönliche Begegnung, das Live-Erlebnis und das Gespräch von Mensch zu Mensch - und damit für die Teilnahme am e-masters trendforum entschieden haben. Trotz zunehmender Digitalisierung seien auch die analogen Kommunikationskanäle wichtig: »Ich bin überzeugt davon, dass wir ...

