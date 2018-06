Die Wiener Börse hat bis Ende Mai 25 Corporate Bonds ausländischer Emittenten mit einem Volumen von 1,9 Mrd. Euro neu am Kurszettel. Darunter die LG Chem (Südkorea) mit umgerechnet rund 500 Mio. EUR, das italienische Modelabel Twinset mit 170 Mio. EUR und die International Investment Bank (Russland) mit umgerechnet rund 29 Mio. EUR. Heute kommt - auf Initiative der Rechtsanwaltskanzlei Wolf Theiss - mit der Anleihe der Republic of Srpska (Teilrepublik von Bosnien-Herzegowina) die erste südosteuropäische Länderanleihe hinzu (168 Mio. EUR). Damit listen derzeit an der Wiener Börse insgesamt 690 internationale Anleihen mit einem Volumen von 124 Mrd. EUR. "Die Wiener Börse nutzt ihre Chancen im Listingbereich weiterhin und punktet...

Den vollständigen Artikel lesen ...