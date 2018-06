Mit der Verhaftung von Audi-Chef Rupert Stadler hat die Konzerngeschichte von Volkswagen einen neuen Tiefpunkt erreicht. Das Krisenmanagement der Eigentümerfamilien Porsche und Piëch ist ein Desaster.

König Wolfgang Porsche war nicht da, aber was soll's, das schlug den Kurfürsten nicht auf die Stimmung bei einer ihrer regelmäßigen Kollegiumsrunden vor ein paar Wochen in Prag. Erst hielten die Familien Porsche und Piëch im Škoda-Werk Hof, dann pilgerten sie ins Geburtshaus von Ferdinand Porsche, dem Stammvater ihrer Macht, dem Urahn ihres Reichtums. Über ihn, den Ingenieur und Erfinder des VW Käfer, wurde viel gesprochen an diesem sonnigen Tag. Die Sippe feierte ihren Patriarchen. Und ihre ruhmreiche Vergangenheit.

Zumal es gegenwärtig nicht viel zu feiern gibt. Den Porsches und Piëchs gehört mehrheitlich Europas größter Autobauer Volkswagen. Und der steckt seit bald drei Jahren in der schwersten Krise der Unternehmensgeschichte. Teams bei VW und der Konzerntochter Audi haben jahrelang Versionen von Betrugssoftware entwickelt - und Kunden wie Behörden vorgegaukelt, emissionsarme Autos zu produzieren. Staaten, Autobesitzer und Aktionäre verklagen den Konzern. In Deutschland ermitteln drei Staatsanwaltschaften gegen amtierende und frühere Top-Manager. Audi-Chef Rupert Stadler sitzt seit zwei Wochen in Untersuchungshaft. Die Firmengruppe, zu der Marken wie Škoda, Seat, MAN und Scania gehören, ist längst eine Art Sammelbegriff für Schwindel und Manipulation in der deutschen Autoindustrie. Immer neue Modelle geraten unter Gaunereiverdacht. Und immer noch erwecken die Haupteigner den Eindruck, möglichst wenig für die Aufklärung des Skandals zu tun.

Schließlich laufen bei den Porsches und Piëchs alle Fäden zusammen. Die Familien besetzen viele Posten im Aufsichtsrat. Sie bestimmen, wo es strategisch langgeht. Sie entscheiden vielfach maßgeblich, wer in den Vorstand aufsteigt, wer angeheuert, wer gefeuert wird. Das Feudalprinzip - in Wolfsburg scheint es nicht ganz aus der Welt. Das Geschlecht der Porsches und Piëchs gebietet über ein Reich mit 650 000 Arbeitsplätzen und, gewissermaßen per Lehnsherrschaft, auch über Hundertausende weitere Jobs bei den VW-Zulieferern. "Wir sind die Könige der heutigen Zeit", sagte kürzlich ein Porsche im Familienkreis.

Doch wenn es um die "Dieselthematik" geht, sieht sich die Familie offenbar als passiver Investor. "Dieselthematik", so wird der Skandal intern tatsächlich genannt - als habe man es mit einem abstrakten Problemchen zu tun. Die Rolle der Familie bestehe darin, gute Manager im Konzern zu platzieren, heißt es offiziell; ins Tagesgeschäft wolle man sich nicht einmischen. Dabei sind es zwei Porsches, die die Aufklärung vor allem verantworten: Ein "Sonderausschuss Dieselmotoren" des VW-Aufsichtsrats bearbeitet das Thema seit Ende 2015, unter Vorsitz von Sippenchef Wolfgang Porsche. Ebenfalls im Gremium sitzt Ferdinand Oliver Porsche, Wolfgangs Neffe und Wunschkandidat für seine Nachfolge. Anders gesagt: Die Porsches und Piëchs bestimmen die Richtlinien der Personalpolitik im VW-Konzern und die Aufklärung des Dieselskandals. Der Eindruck lässt sich schwer zerstreuen, dass die Blutsbrüder das Thema aussitzen wollen und an einem Neuanfang nicht wirklich interessiert sind - auch wenn ein Sprecher der Familie das verneint. Denn die Familien besetzen wichtige Positionen im Konzern mit Managern, die selbst potenziell knietief im Dieselsumpf stecken und womöglich nicht unbefangen aufklären können.

So oder so: "Der Fall ist noch nicht beendet - nicht für VW und nicht für die EPA", sagt der Direktor der US-Umweltbehörde EPA, Christopher Grundler. Er ist durch seine Abgasmessungen den Manipulationen bei VW vor drei Jahren auf die Schliche gekommen und noch immer empört: "Mit welcher Firmenkultur haben wir es zu tun, wenn für zwei Marken - Volkswagen und Audi - Betrugssoftware entwickelt wurde, an zwei unterschiedlichen Orten, von zwei unterschiedlichen Entwicklungsteams?" Offenbar ist Grundler überzeugt, dass der Konzern systematisch betrogen hat, dass der Fisch vom Kopf her stinkt: "Die nötigen Veränderungen müssten ganz oben beginnen. Die große Frage ist, ob VW seine Firmenkultur ändert. Da will ich keine schönen Worte hören. Da will ich Taten sehen."

Wolfgang Porsche darf die Aufforderung durchaus persönlich nehmen. Er ist der Sprecher der Porsches, das Oberhaupt des mächtigsten Teils des Clans. Was König Wolfgang zu Salzburg und Wien sagt, ist offiziell Meinung der Familie. Offiziell. Lange hat es so ausgesehen, als stünde der Clan geschlossen hinter ihm. Kein schlechtes Wort über Wolfgang drang jemals nach draußen. Doch die familiäre Eintracht soll nach Informationen der WirtschaftsWoche gefährdet sein. Einige Kritiker seien unzufrieden damit, wie Wolfgang die Geschäfte führt, heißt es im Familienkreis; sie fühlten sich von ihm nicht ausreichend informiert und bevormundet. Einen Aufstand scheuen die Opponenten fürs Erste. Doch Dammbrüche fangen bekanntlich mit Haarrissen an. Die Abgasaffäre entwickelt sich zum Belastungstest für das poröse Familienband.

Tatsächlich ist das Ausmaß des Skandals beispiellos. Zwei ehemalige Top-Manager sitzen im Gefängnis. Weitere Führungskräfte saßen vorübergehend ein, wurden in den USA zu Haftstrafen verurteilt. Insgesamt ermitteln die drei Staatsanwaltschaften Braunschweig, München und Stuttgart gegen mehr als 70 Beschuldigte.

Finanzieller Schaden

Auch der finanzielle Schaden ist riesig. VW hat bereits mehr als 25 Milliarden Euro an Entschädigungen und Strafen gezahlt, den Großteil davon in den USA. Zuletzt kam eine Straf-Milliarde der Staatsanwaltschaft Braunschweig hinzu. Und weitere Belastungen werden wohl folgen: Immer mehr Kläger setzen sich vor Gericht gegen VW durch, bekommen Schaden ersetzt oder neue Fahrzeuge zugesprochen. Im Raum stehen außerdem Forderungen von Anlegern wegen möglicher Marktmanipulationen - rund zehn Milliarden Euro.

Als Ende 2015 die Dimension des Skandals deutlich wurde, hätten die Porsches und Piëchs das als Stunde Null begreifen können, als Markstein in der Firmengeschichte - als Übergangspunkt eines Volkswagen-Konzerns, der reinen Tisch macht, womöglich noch einmal hohe Verluste schreibt, sich dann aber von oben her erneuert. Die Mitarbeiter hätten gelernt, dass kein Geschäft und kein Gewinn so wichtig sind, dass dafür Gesetze gebrochen werden dürften. Und sich wohl bald wieder identifiziert mit einer starken Marke, einem großzügigen Arbeitgeber. Hätte, hätte. Chance vertan.

Aber wer sind die Porsches und Piëchs eigentlich? Wer genau hat die Chance nicht genutzt? Um das zu verstehen, muss man zunächst wissen, dass die Familie aus acht Stämmen besteht, von denen sechs an VW beteiligt sind. Dass die Familie wächst und damit auch die Zahl derjenigen, die ...

