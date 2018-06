Österreich bezichtigt den deutschen Bundesnachrichtendienst der Industriespionage. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf dubiose Praktiken der Geheimdienste und zeigt, wie gefährdet Betriebsgeheimnisse von Unternehmen sind.

Österreichs Staatsspitze zeigte sich entrüstet. "Ausspähung unter befreundeten Staaten ist nicht nur unüblich und unerwünscht, sondern ist nicht akzeptabel", echauffierte sich der österreichische Bundespräsident Alexander van der Bellen vor wenigen Tagen auf einer eilig einberufenen Pressekonferenz in Wien. Die Schelte des österreichischen Staatsoberhauptes galt dem deutschen Bundesnachrichtendienst (BND). Österreichische Medien hatten zuvor eine Liste mit Unternehmen veröffentlicht, die angeblich bis 2006 vom BND abgehört wurden.

Bereits 2015 deckte das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" die Abhörpraxis des BND in Österreich auf. Die nun von österreichischen Medien publizierte Liste mit zahlreichen Unternehmensnamen zeigt, wie umfassend das Interesse des BND an der österreichischen Wirtschaft offenbar war: Denn die Bandbreite der angeblich belauschten Unternehmen reicht von Waffenherstellern bis zu Mittelständlern. Auch in internationalen Einrichtungen und Botschaften soll der deutsche Geheimdienst gelauscht haben.

Da sich der BND zu solchen Vorwürfen generell nicht äußert, bleibt unklar, wonach der Dienst in Österreich gesucht haben könnte und ob er den Lauschangriff nach 2006 eingestellt hat. Den Abfluss von technischem Know-how nach Deutschland müssen Österreichs Unternehmen trotz der möglichen Bespitzelung laut Experten jedoch nicht fürchten. Sicher vor Spionage sind die Unternehmen aber keineswegs. Denn im Gegensatz zum BND interessieren sich andere Geheimdienste sehr wohl für Betriebsgeheimnisse und könnten diese sogar an die Konkurrenz weitergeben.

Erich Schmidt-Eenboom hat zahlreiche Bücher über Geheimdienste geschrieben und gilt als versierter Experte auf diesem Gebiet. Dass der BND sich für Österreich interessiert haben könnte, überrascht den Experten nicht. "Österreich ist Sitz zahlreicher internationaler Organisationen, etwa der Internationalen ...

