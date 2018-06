US-Präsident Donald Trump und der russische Präsident Wladimir Putin werden sich am 16. Juli in der finnischen Hauptstadt Helsinki treffen. Das teilten der Kreml und das Weiße Haus am Donnerstag mit.

Der mit Spannung erwartete Gipfel findet damit vier Tage nach dem NATO-Gipfel in Brüssel statt, bei dem Trump anwesend sein wird. Der US-Präsident hatte nach seinem Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un in Singapur Anfang Juni gesagt, Putin zeitnah treffen zu wollen. Das Verhältnis zwischen den USA und Russland ist derzeit so schlecht wie lange nicht mehr. Dem Vernehmen nach sollen mit dem Treffen Spannungen abgebaut werden.