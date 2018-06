LION E-Mobility AG Ad-hoc: Rücktritt DGAP-Ad-hoc: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Personalie LION E-Mobility AG Ad-hoc: Rücktritt 28.06.2018 / 14:28 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Herr Quinger and Herr Magour haben am heutigen Tag die Entscheidung getroffen ihre operativen Aufgaben im Unternehmen niederzulegen und aus den Funktionen im Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG mit Wirkung zur morgigen Generalversammlung auszuscheiden. Herr Roland Bopp, ehemaliger Chairman, President & CEO der Deutschen Telekom Inc. New York und ehemals verantwortlich für die Mannesmann Gruppe in Nordamerika wird dem Management beitreten. Die Beauftragung eines erfahrenen Interims-CFO steht kurz vor Abschluss. 28.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: LION E-Mobility AG Lindenstraße 16 6340 Baar Schweiz Telefon: +41 (0)41 500 54 11 Fax: +41 (0)41 500 54 12 E-Mail: info@lionemobility.de Internet: www.lionemobility.com ISIN: CH0132594711, CH0132594711 WKN: A1JG3H , A1JG3H Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, München (m:access) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 699735 28.06.2018 CET/CEST

