Homes & Holiday AG: Wachstumsfinanzierung erfolgreich gesichert, Börsenhandel startet voraussichtlich am 6. Juli 2018 DGAP-News: Homes & Holiday AG / Schlagwort(e): Börsengang Homes & Holiday AG: Wachstumsfinanzierung erfolgreich gesichert, Börsenhandel startet voraussichtlich am 6. Juli 2018 28.06.2018 / 15:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Homes & Holiday AG: Wachstumsfinanzierung erfolgreich gesichert, Börsenhandel startet voraussichtlich am 6. Juli 2018 - Rund 1,8 Mio. Aktien zum Preis von je 2,50 Euro platziert - Eigenkapital durch IPO und Pre-IPO um insgesamt 5,8 Mio. Euro erhöht - Buy-and-Build-Strategie kann konsequent umgesetzt werden - Erster Handelstag im Qualitätssegment m:access der Börse München voraussichtlich am 6.7. - Xetra-Handel soll ebenfalls noch im Juli beginnen München, 28. Juni 2018. Die Homes & Holiday AG (ISIN: DE000A2GS5M9), Spezialist für Ferienimmobilien, hat im Rahmen des Börsengangs an die Börse München das Grundkapital um 1.757.595 Aktien auf 12.614.724 Aktien erhöht. Damit fließt dem Unternehmen nochmals ein Bruttoemissionserlös von 4,4 Mio. Euro zu. Im April 2018 wurde bereits eine Pre-IPO-Kapitalerhöhung mit einem Volumen von 1,4 Mio. Euro durchgeführt. Mit dem Bruttoemissionserlös von insgesamt 5,8 Mio. Euro kann die Wachstumsstrategie wie geplant umgesetzt werden. "Wir bedanken uns bei allen Anlegern für ihr Vertrauen in unser einzigartiges Geschäftsmodell und gehen gestärkt in die für unser Geschäft wichtige Sommersaison", sagt Joachim Semrau, Gründer und CEO der Homes & Holiday AG. "Ferienimmobilien und Tourismus sind Wachstumsmärkte, deren Chancen wir jetzt durch eine Buy-and-Build-Strategie konsequent nutzen werden." Der Handel mit den Aktien der Homes & Holiday im m:access, dem Qualitätssegment der Börse München, wird voraussichtlich am 6. Juli 2018 beginnen. Wenige Tage später sollen die Aktien auch auf Xetra notieren. Über die Homes & Holiday AG Die Homes & Holiday AG mit Sitz in München hat sich mit ihren Tochtergesellschaften Porta Mondial, Porta Mallorquina und Porta Holiday als erstes Franchisesystem auf Ferienimmobilien spezialisiert. Innerhalb eines integrierten Geschäftsmodells bietet die Gruppe alle Dienstleistungen vom klassischen Maklergeschäft (Porta Mondial/Porta Mallorquina), Ferienvermietung (Porta Holiday) bis Property Management (über externe Dienstleister) an. Dabei konzentriert sich die Gruppe mit ihren 21 Standorten auf Spanien und Deutschland, Europas attraktivste Märkte für Ferienimmobilien. Im Jahr 2017 hat die Homes & Holiday Gruppe ihre Verkaufs- und Buchungsumsätze um mehr als 47% auf über 139 Mio. Euro erhöht. Kontakt Homes & Holiday AG // Ludwigstraße 8 // 80539 München Investor Relations & Finanzpresse Fabian Lorenz // Tel. +49 221 29 83 15 88 // ir@homes-holiday.com Disclaimer Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt der Emittentin steht im Internet auf der Website der Emittentin www.homes-holiday.com/de/ir zur Verfügung. 28.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Homes & Holiday AG Ludwigstraße 8 80539 München Deutschland Telefon: +49 211 86 81 57 30 E-Mail: info@homes-holiday.com Internet: www.homes-holiday.de ISIN: DE000A2GS5M9 WKN: A2GS5M Börsen: Freiverkehr in München (m:access) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 699803 28.06.2018

