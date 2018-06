Washington - Die US-Wirtschaft ist etwas schwächer in das Jahr gestartet als bisher bekannt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei im ersten Quartal um auf das Jahr hochgerechnete 2,0 Prozent gegenüber dem Vorquartal gestiegen, teilte das Handelsministerium am Donnerstag in einer dritten Schätzung mit. Bislang war das Ministerium von einem Wachstum um 2,2 Prozent ausgegangen. Im Schlussquartal 2017 ...

