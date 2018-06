Wien (www.fondscheck.de) - Das frisch fusionierte deutsch-französische Fondshaus Oddo BHF Asset Management vereinheitlicht nicht nur die Namen seiner Produktpalette, sondern passt bei einigen Fonds auch die Gebühren an, so die Experten von "FONDS professionell".So hebe das Haus beim rund 440 Millionen Euro schweren BHF Flexible Allocation FT (ISIN LU0319572730/ WKN A0M003) zum 1. August die Verwaltungsgebühr von 1,5 auf 1,6 Prozent an. Der Anbieter habe entsprechende Informationen von FONDS professionell ONLINE bestätigt. Dies diene der "Harmonisierung der Gebührenpolitik", habe es geheißen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...