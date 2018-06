Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

EQS Group-Media / 2018-06-28 / 14:47 *PRESSEMITTEILUNG * Juli 2018 *Leistungsstarke Teams trotz Fachkräftemangel * · *62 %* der Kandidaten bewerben sich auf eine Stelle, wenn sie davon überzeugt sind, einen guten ersten Eindruck zu machen, auch wenn sie nicht alle Kriterien erfüllen. · *86 %* der Fachentscheider achten beim ersten Bewerbungsgespräch darauf, ob der Bewerber ins Team passt. · Ein unbefriedigender Führungsstil ist der grösste Motivationskiller für Mitarbeiter (*41 %*). · *67 %* der Bewerber sind der Meinung, dass das Unternehmen zu wenig unternimmt, um Mitarbeiter langfristig zu motivieren. In Zeiten des Fachkräfte- und Bewerbermangels ist es besonders wichtig, den Bewerbungsprozess so effizient wie möglich zu gestalten, bestehende Mitarbeiter zu Bestleistungen zu motivieren und sie langfristig ans Unternehmen zu binden. Robert Walters Switzerland AG, eine der international führenden Personalberatungen mit Sitz in Zürich, hat mittels einer Umfrage mit über 230 Teilnehmern die wichtigsten Tipps zum Personalmanagement herausgearbeitet und diese in dem Whitepaper "Recruiting-Tipps - der Weg zu leistungsstarken Teams" veröffentlicht. *Nick Dunnett, Geschäftsführer Robert Walters Schweiz & Deutschland:* "Bereits beim Bewerbungsprozess gibt es entscheidende Faktoren, die aktiv dazu beitragen, leistungsstarke Team zu entwickeln. Leistungsstarke Teams setzen eine gemeinschaftliche Unternehmenskultur, Förderung individueller Fähigkeiten und positive Persönlichkeiten voraus." Durch einen durchdachten Bewerbungsprozess, der sowohl den Fachentscheider als auch die Personalabteilung und bei Kapazitätsmangel die Personalberatung einbindet, kann der perfekte Mitarbeiter gefunden werden, der dem Unternehmen lange treu bleibt. *Christian Atkinson, Standortleiter Robert Walters Zürich, ergänzt:* "Wir pflegen aktiv unsere persönlichen Netzwerke an internationalen Führungskräften und spezialisierten Fachkräften. Dadurch können wir zeitnah potentielle Kandidaten identifizieren, die die an sie gestellten beruflichen und persönlichen Kriterien bestmöglich erfüllen." Mitarbeiter haben in der Umfrage angegeben, dass es zahlreiche Belohnungsmodelle im Unternehmen gibt. Um effektiv zu motivieren und budgetäre Ressourcen zu sparen, gilt es, in die richtigen Motivationsanreize zu investieren. Robert Walters [1] ist als eine der international führenden Personalberatungen, spezialisiert auf die Vermittlung von Fach- und Führungskräften auf allen Managementebenen. In der Schweiz besetzen wir Positionen in Festanstellung sowie auf Interimsbasis in den Bereichen Accounting & Finance, Banking & Financial Services, Information Technology, Luxury Retail sowie Professional Services & Consulting. Robert Walters wurde im Jahr 1985 gegründet und ist heute international in 28 Ländern vertreten. - Ende - Kontakt: Maren Schneider - Marketing Managerin Schweiz & Deutschland T: +49 69 9203 840 022 E: maren.schneider@robertwalters.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Robert Walters Switzerland AG Schlagwort(e): Dienstleistungen 2018-06-28 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com 699791 2018-06-28 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=f6bbaeb7ca1e86776e293cfc1808503e&application_id=699791&site_id=vwd&application_name=news

