ROUNDUP: Osram schockt Anleger - Gewinnwarnung wegen Problemen in Autoindustrie

MÜNCHEN - Der Lichttechnikkonzern Osram bekommt die Probleme der Autoindustrie zu spüren und kappt auch wegen Projektverzögerungen im Smartphonegeschäft seine Jahresprognose. Das Management um Chef Olaf Berlien geht nun von deutlich weniger Wachstum aus, der Gewinn wird wohl nur noch etwa halb so hoch ausfallen wie bisher gedacht, wie der MDax -Konzern am Donnerstag mitteilte. An der Börse schockte die Nachricht die Anleger: Die Osram-Aktien stürzten ab, auch Konkurrenten zog die Gewinnwarnung mit nach unten.

Adidas erwartet trotz WM-Aus der Deutschen über acht Millionen Trikot-Verkäufe

HERZOGENAURACH - Das frühe Ausscheiden der deutschen Nationalelf bei der Fußball-Weltmeisterschaft sorgt auch beim Hauptsponsor Adidas für Enttäuschung. "Selbstverständlich sind wir enttäuscht, aber so ist der Sport. Mal gewinnt man, mal verliert man", sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Adidas stehe aber weiter zu seinem Partner. "Gemeinsam sind wir in der Vergangenheit 4mal Welt- und 3mal Europameister geworden."

Mutmaßliche Terrorfinanzierung: Verfahren gegen Lafarge in Frankreich

PARIS - In der schon länger schwelenden Affäre um Arrangements des Zementherstellers Lafarge mit bewaffneten Gruppen in Syrien hat die französische Justiz ein Ermittlungsverfahren gegen das Unternehmen eingeleitet. Der Lafarge SA werden unter anderem Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Terrorfinanzierung vorgeworfen, bestätigten Justizkreise der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag in Paris. Seit dem vergangenen Jahr laufen bereits Ermittlungsverfahren gegen frühere Manager des Unternehmens.

Covestro schraubt Ziel für operativen Mittelzufluss hoch

LONDON - Der Chemiekonzern Covestro legt die Latte für den Mittelzufluss aus dem operativen Geschäft höher. Beim sogenannten Freien Operativen Cashflow (FOCF) strebt der Dax -Konzern 2018 nun mehr als 2 Milliarden Euro an, wie am Donnerstag aus einer Präsentation anlässlich eines Kapitalmarkttags in London hervorgeht. Bisher war ein Wert deutlich über dem Durchschnitt der vergangenen drei Jahre in Aussicht gestellt worden. Der hatte bei rund 1,4 Milliarden Euro gelegen. Die Kennzahl gibt an, wie viel Geld ein Unternehmen zur freien Verfügung hat. Für den Zeitraum 2017 bis 2019 peilt Covestro nun einen kumulierten FOCF von mehr als 5 Milliarden Euro an nach bisher 5 Milliarden Euro.

VW-Tochter MAN bleibt Bus-Lieferant der Deutschen Bahn

MÜNCHEN - Die VW -Nutzfahrzeugtochter MAN bleibt Großlieferant der Deutschen Bahn für Nahverkehrsbusse. In den nächsten vier Jahren beliefert MAN den Logistikkonzern mit bis zu 1000 Stadt- und Überlandbussen, wie das Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Eine seit 2015 bestehende Rahmenvereinbarung wird damit fortgeführt, in den vergangenen drei Jahren habe MAN rund 700 Busse an DB Regio Bus übergeben.

ROUNDUP: Gewinnschwund bei Hennes & Mauritz geht weiter

STOCKHOLM - Beim schwedischen Textilkonzern Hennes & Mauritz (H&M) schmelzen die Gewinne. Nach wie vor kommt der Konzern gegen eine starke Online-Konkurrenz nur mühsam voran. Hinzu gesellten sich zuletzt Lieferschwierigkeiten. Im zweiten Quartal (Ende Mai) rutschte der Gewinn um mehr als ein Fünftel auf 4,6 Milliarden schwedische Kronen (445 Mio Euro) ab, wie der Zara-Konkurrent am Donnerstag in Stockholm mitteilte. Für H&M ist es nun das vierte Quartal mit einem Gewinnrückgang in Folge.

ROUNDUP 2: Apple und Samsung legen jahrelangen Patentstreit bei

SAN JOSE - Apple und Samsung haben ihren zähen Patentstreit in den USA nach mehr als sieben Jahren beigelegt. Die Konditionen der außergerichtlichen Einigung wurden nicht bekannt. Die zuständige kalifornische Richterin Lucy Koh ordnete am Mittwoch (Ortszeit) die Einstellung des Verfahrens ein. Es ging auf eine Klage von Apple vom April 2011 zurück. Der US-Konzern warf darin dem südkoreanischen Konkurrenten Samsung vor, Design und Technik des iPhone und iPad kopiert zu haben.

'WSJ': Telekom droht bei T-Mobile US/Sprint weiteres Problem - Prepaid im Blick

NEW YORK - Die Deutsche Telekom könnte einem Bericht zufolge bei der ohnehin bereits kritisch von Aufsehern beäugten Fusion des US-Mobilfunkgeschäfts mit Sprint auf eine weitere Hürde stoßen. Die New Yorker Generalstaatsanwältin Barbara Underwood prüfe die Folgen der geplanten Übernahme von Sprint durch die Telekom-Tochter T-Mobile US für den Markt mit sogenannten Prepaid-Verträgen, berichtete das "Wall Street Journal" (WSJ) am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

IPO: Akasol muss sich bei Börsengang mit Mindestvorstellung zufriedengeben

DARMSTADT - Der Batteriesystem-Anbieter Akasol konnte beim Gang an die Börse seine Wunschvorstellungen nicht durchsetzen. Der Ausgabepreis wurde mit 48,50 Euro festgelegt und liegt damit am unteren Ende der Mitte Juni festgelegten Spanne. Damit muss Akasol mehr neue Aktien ausgeben als erhofft, um das angepeilte Ziel eines Erlöses von 100 Millionen Euro für das Unternehmen zu erzielen. Es seien knapp 2,1 Millionen Anteile aus einer Kapitalerhöhung platziert worden, teilte das Unternehmen am späten Mittwochabend in Darmstadt mit. Hätte Akasol die Preisspanne voll ausreizen können, hätten es nur knapp 1,6 Millionen neue Anteile sein müssen.

WM 2018: Deutschlands Aus für Bierbranche bitter - 'Millionen-Umsatz verloren'

MESCHEDE - Den Bierherstellern gehen mit dem frühen WM-Aus der Nationalmannschaft laut einer Unternehmensschätzung 40 Millionen Euro an möglichem Mehrumsatz durch die Lappen. Bei einem Weiterkommen der DFB-Elf hätte es in der zweiten WM-Hälfte erfahrungsgemäß ein zusätzliches Absatzpotenzial von etwa 400 000 Hektolitern für die deutsche Braubranche gegeben, sagte der Sprecher der Privatbrauerei Veltins, Ulrich Biene, am Donnerstag in Meschede. Das entspreche einem Umsatzpotenzial in der Größenordnung von etwa 40 Millionen Euro, das nun für die Branche verloren gegangen sei.

ROUNDUP: IAG startet neue Billigfluglinie 'Level' in Österreich

WIEN/MADRID/LONDON - Nach dem gescheiterten Übernahme-Versuch der Air-Berlin-Tochter Niki bringt die British-Airways-Mutter IAG eine eigene Billigfluglinie in Österreich an den Start. Ab dem 17. Juli sollen von Wien aus zunächst 14 Ziele in Europa angeflogen werden.

Luftfracht wächst - Branche warnt vor Engpässen

BERLIN - Spielzeug aus Fernost, die neuesten Handys, Himbeeren im Winter: Immer mehr Waren erreichen Deutschland per Flugzeug. Der wachsende Online-Handel, kürzere Produktzyklen und der Wunsch nach saisonunabhängigen Lebensmitteln kurbeln die Luftfracht an, wie eine Branchenstudie ergab. Ware für 104 Milliarden Euro wurde demnach im vergangenen Jahr an deutschen Flughäfen aus Fracht- und Passagiermaschinen geladen, auf 156 Milliarden Euro summierten sich die Luftfracht-Exporte. Zusammengenommen sei der Außenhandel per Flugzeug um 60 Prozent in zehn Jahren gewachsen.

ROUNDUP: Weniger Schienenmaut - Güterverkehr soll wettbewerbsfähiger werden

BERLIN - Mit einer Senkung der Schienenmaut soll der Güterverkehr im Wettbewerb mit der Straße wettbewerbsfähiger werden. Die sogenannten Trassenpreise im Schienengüterverkehr - eine Gebühr für die Nutzung der Gleise - sollen für 2018 um 175 Millionen Euro reduziert werden. Darauf einigte sich der Haushaltsausschuss des Bundestags in seiner sogenannten Bereinigungssitzung.

Amazon forciert Aufbau eigener Zustelldienste in den USA

SEATTLE - Der Online-Händler Amazon wildert immer deutlicher im Revier seiner eigenen Zusteller. In den USA forciert der Konzern nun den Ausbau eines eigenen Zustelldienstes. Amazon forderte Unternehmer in einer Mitteilung vom Donnerstag zur Gründung kleinerer Lieferfirmen auf, die dann bis zu 40 Fahrzeuge mit Amazon-Logo betreiben sollten.

Weitere Meldungen

-NordLB bestimmt Christian Lips zum neuen Chefvolkswirt

-Altmaier will rasche Lösung in Diesel-Abgasskandal

-Bosch sucht in China nach innovativen Start-ups

-Analoges Kabel-TV wird in weiteren Regionen abgeschaltet

-Nestle setzt in Europa auf Fleisch von glücklicheren Hühnern

-Modellstädte und Ministerium beraten über Ideen zur Abgasverringerung

-Umwelthilfe will umfassende Fahrverbote in Stuttgart erzwingen

-Osram-Rivale Zumtobel macht Verlust und streicht die Dividende

-Weiter offene Fragen nach Bank-Austria-Börsenabgang von 2008

-IPO: Oerlikon-Getriebesparte soll am 11. Juli an Schweizer Börse starten

-Münchner Flughafen wird vergrößert

-Premiere für 'Spiegel TV' - neuer Sendeplatz am Montagabend

-Achenbach muss 16 Millionen Euro zahlen - 'Wie ein Wackerstein'

-Oculus-Kauf: Richter halbiert Strafzahlung auf 250 Millionen Dollar

-Kommission soll Risiken und Chancen künstlicher Intelligenz prüfen°

