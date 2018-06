Die Gebote gegenüber der Gemeinschaftswährung bleiben am Donnerstag intakt und so notiert der EUR/USD am Tageshoch im Bereich der 1,1590/95. EUR/USD Gebote nach Daten, EU-Gipfel im Fokus Nach 2 Tagen der Verluste erholt sich das Paar vom 1,1520 Tief in den Bereich der 1,1600, während die positive Dynamik gegenüber dem Greenback verloren geht. Der Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...