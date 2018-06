Jack Bedder, Rohstoffexperte von Roskill, hat vor Kurzem ein sehr interessantes Interview bei Proactive Investors gegeben. Seine These: "Noch nie war der Zeitpunkt günstiger, um über ein Kobaltprojekt zu verfügen." Bedder ist der Ansicht, dass angesichts der Nachfrageprognosen für den äußerst gefragten Batterierohstoff in den kommenden Jahren eine große Zahl neuer Kobaltprojekte benötigt wird, die dann auch in Produktion ...

