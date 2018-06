Hier geht's zum Video

An der Wall Street droht der nächste schwache Handelstag. Die großen Indizes sind vorbörslich immer mehr ins Minus gerutscht. Die Skepsis der Anleger ist wegen des Handelskriegs nach wie vor groß. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, über die aktuelle Marktlage in den USA. Außerdem gibt Johanna Claar, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.