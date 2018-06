Nasdaq100 - Fahrplanmässig in den Keller

Henry Philippson,

Die Einschätzung zum Nasdaq-100 Index vom vergangenen Dienstag ("So lange den Bullen kein schneller Konter zurück über 7.200 Punkte gelingt, ist für die kommenden Handelstage tendenziell eine Fortsetzung auf der Unterseite in den Bereich 6.900 Punkte, danach potenziell der Bereich um 6.600 Punkte zu favorisieren. Erholungen in den Bereich 7.100/30 Punkte wären demnach erneute Verkaufsmöglichkeiten.") hat sich als goldrichtig erwiesen. Der Index stieg bis exakt 7.130 Punkte und hat seitdem wieder gut 200 Punkte nachgegeben. Der graue Prognosepfeil vom Dienstag grau gepunktet im Stundenchart.

30 Minuten vor der offiziellen Wall Street-Eröffnung wird der Nasdaq-100 Index aktuell circa 50 Punkte unterhalb des gestrigen Schlusskurslevels gepreist, es zeichnet sich also eine Abwärtskurslücke ab.

Diese Abwärtskurslücke könnte in den ersten 30 Handelsminuten wieder geschlossen werden. Es bleibt allerdings aktuell abzuwarten, ob den Bullen danach mehr gelingt oder ob im Sinne des weiterhin präferierten Abwärtsszenarios danach erneut verkauft wird. Die Minimalziele auf der Unterseite wurden bereits annähernd erreicht. Ein Shorteinstieg bietet sich auf aktuellem Niveau nicht mehr an, die Longseite kommt (noch) nicht wieder in Frage.

Nasdaq-100 in Punkten im 1-Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 05.06.2018 - 28.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2013 - 27.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

