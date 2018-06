Keine andere asiatische Landeswährung hat in diesem Jahr so schnell an Wert verloren wie Indiens Rupie. Doch noch hält sich die Notenbank zurück.

Es war ein Hilfeschrei: Die Fed solle ihre Geldpolitik langsamer straffen, warnte Indiens Notenbankchef Urjit Patel erst diesen Monat in einem Zeitungsbeitrag. Den globalen Märkten drohten ansonsten starke Verwerfungen. Die Schwellenländer, darunter auch Indien, müssten einen "Sudden Stop" fürchten - ein plötzliches Ende der Kapitalzuflüsse in Schwellenländer.

Dass seine Sorge nicht unbegründet ist, zeigt der Blick in sein Heimatland: Die indische Rupie ist am Donnerstag auf ein neues Rekordtief gefallen. Mehr als 69 Rupien erhält man derzeit für einen Dollar. So gering war der Wert eine Rupie in der Geschichte der indischen Landeswährung noch nie.

Indien kämpft dabei mit dem selben Problem wie viele andere Staaten der Region: Die steigenden Zinsen in den USA machen Geldanlagen in US-Dollar attraktiver. Investoren ziehen ihr Kapital aus anderen Währungen ab - ihre Kurse fallen. Zusätzlich sorgt der Handelsstreit für Verunsicherung auf den Märkten. Investoren verkaufen als riskant geltende Anlagen in Schwellenländern in unruhigen Zeiten häufig als erstes.

Doch keine andere asiatische Währung verlor dieses Jahr so rasant an Wert wie die Rupie. Insgesamt rutschte sie mehr als acht Prozent ab. Auch die sehr überraschende Anhebung der ...

