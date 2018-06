Schanghai (ots/PRNewswire) - GosuncnWelink Technology Co., Ltd., führender Anbieter von integrierten Lösungen für das Internet der Dinge (IoT), hat auf dem Mobile World Congress 2018 in Schanghai (2018 MWC Shanghai) seine Lösung für vernetzte Autos, speziell für Fahrzeuge, die mit erneuerbaren Energien (New Energy Vehicles) angetrieben werden, und seine Produktinitiative "Empower Smart Travel" (Intelligentes Reisen stark machen) offiziell vorgestellt. Zur Vorstellung der Produktinitiative kamen Partner wie chinesische Automobilhersteller, Tier1-Zulieferer, Anbieter von Telematikdiensten (TSP, Telematics Service Provider), Telefonnetzbetreiber und auch Partner aus der gesamten Branche für mit erneuerbarer Energie angetriebe Fahrzeuge zusammen und diskutierten die derzeitige Situation und die aktuellen Entwicklungstrends in der Branche.



Die von GosuncnWelink jetzt herausgebrachten Lösungen für vernetzte Autos sorgen für eine Vernetzung von mit erneuerbarer Energie angetriebenen Fahrzeugen mithilfe von Module, die auf die Automobilindustrie angepasst sind, eingebauten T-Boxen und einer unabhängigen Plattform für die Entwicklung von "New Energy"-Fahrzeugsystemen. GosuncnWelink hat über die Zusammenarbeit mit weltweit tätigen OEMs, Telefonnetzbetreibern und Telematikdienstleistern seine Produkte für vernetzte Autos bereits in Millionen von Autos auf der ganzen Welt zum Einsatz gebracht.



"GosuncnWelink bindet die Branche für Informationstechnologie in die Automobilindustrie ein, um Kunden Produkte und Dienstleistungen für vernetzte Autos im Bereich Fahrzeugantrieb anbieten zu können, und die Zuverlässigkeit und die Stabilität unserer Produkte konnte bereits durch den Einsatz in Millionen von Autos, die unter den unterschiedlichsten und schwierigsten Straßenbedingungen auf der ganzen Welt unterwegs sind, immer wieder bestätigt werden", sagte Yanglei, Vice President von GosuncnWelink. "Und jetzt haben wir die Kapazitäten auf das Gebiet der "New Energy"-Fahrzeuge ausgedehnt, was die Möglichkeiten und die Qualität der Vernetzung von Autos, die mit erneuerbarer Energie fahren, erheblich verbessert."



Gäste der Auftaktveranstaltung waren Verterter von e-Carx, Anbieter von Diensten für vernetzte Autos und Tochtergesellschaft der Geely Group, vom Zhuhai-Zentrum für Städtische Nahverkehrsplanung und Forschung zur Informationstechnologie, von China Telecom und Shanghai Httcar und tauschten untereinander ihre Standpunkte und Meinungen zu den Techniktrends bei vernetzten Autos, und hier insbesondere für "New Energy"-Fahrzeuge, sowie über ihre Praxiserfahrungen in diesem Bereich aus.



Durch die Verbindung von IoT-Technologie und vernetzten Autos konnte GosuncnWelink bereits zuvor Qualitätsprodukte und -dienstleistungen für europäische Telematikdienstleister, Netzbetreiber in Nordamerika, bekannten Automobilhersteller, wie Geely, BYD und anderen, zur Verfügung stellen. GosuncnWelink wird bei Produkten und Lösungen für vernetzte Autos auch zukünftig auf Innovationskurs bleiben und die Zusammenarbeit mit Partnern aus der gesamten Branche für "New Energy"-Fahrzeuge weiter ausbauen, um Kunden noch sicherere und zuverlässigere Terminalprodukte und -dienstleistungen anbieten zu können.



Informationen zu GosuncnWelink:



GosuncnWelink Technology Co., LTD. ("GosuncnWelink") ist ein führender Anbieter von Lösungen für die drahtlose M2M-Kommunikation. Das Unternehmen hat sich der Entwicklung, der Produktion und der Vermarktung von mobilen M2M-Modulen, Lösungen für vernetzte Autos und das Internet der Dinge (IoT) verschrieben.



