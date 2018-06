Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Osram-Finanzchef Ingo Bank sieht die aktuelle Schwäche im Geschäft mit der Autoindustrie als vorübergehendes Problem für den Lichtkonzern. Die langfristigen Trends seien intakt, sagte Bank in einer Telefonkonferenz.

Osram rechnet sich mit LED-Licht und intelligenten Lichtsystemen für Autos große Wachstumschancen aus. An dieser Erwartung habe sich nichts geändert, sagte Bank.

Osram macht 50 Prozent seines Umsatzes von rund 4 Milliarden Euro mit der Kfz-Branche und hatte den Markt zuvor mit einer Gewinnwarnung schockiert. Als ein Grund für die Gewinnwarnung hatte Osram eine "spürbare Verunsicherung" in der Autobranche angesichts von "Handels- und Vertriebsbeschränkungen" genannt worden. Die Drohung von Strafzöllen habe bisher noch keine konkreten Auswirkungen, sagte Bank.

Folgen für Osram hat allerdings die nötige Zertifizierung aller Fahrzeugmodelle nach dem neuen WLTP-Abgastest. Einige Autohersteller kommen mit dem Zulassungsverfahren nicht mehr hinterher: VW etwa wird nach der Sommerpause die Fertigung zurückfahren und nur noch an vier Tagen in der Woche arbeiten.

Verträge seien bislang nicht gekündigt worden, stellte Bank auf Nachfrage klar, wohl aber seien einige der Auslieferungen von bestellter Ware gestreckt worden. Was das für das im Oktober 2019 beginnende neue Geschäftsjahr bedeutet, wollte der Manager noch nicht prognostizieren. "Das wichtigste ist, dass wir keine Aufträge verloren haben."

Schwäche auch im Leuchtengeschäft

Autos sind nach seinen Worten nicht der einzige Grund für die Gewinnwarnung. Auch im Leuchtengeschäft (LS) setze sich die Schwäche fort. Überdies hätten Hersteller von Smartphones einzelne Projekte in das nächste Geschäftsjahr verschoben. Alles zusammen habe dazu geführt, dass sich eine Gewinnwarnung nicht mehr habe vermeiden lassen.

Bank bezifferte das Umsatzvolumen, das Osram im Geschäftsjahr 2018 gegenüber der bisherigen Planung verloren geht, auf 80 bis 100 Millionen Euro. Für Osram ist es die zweite Gewinnwarnung in diesem Jahr seit April. Schon früher jedoch hatten sich die Schätzungen als nicht haltbar erwiesen: "Wir müssen sicherlich an unserer Prognosefähigkeit arbeiten", räumte Bank darauf angesprochen ein. Allerdings sei das Projektgeschäft mit Smartphoneherstellern - Osram stellt etwa Iris-Scanner zum Entsperren der Geräte her - generell mit Unsicherheiten behaftet.

Eine Senkung der Dividende scheint die Führung von Osram trotz der erwarteten Halbierung beim Gewinn je Aktie vermeiden zu wollen: Es bleibe bei der Strategie, eine dem Vorjahr vergleichbare Dividende zu zahlen, sagte Bank.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/smh

(END) Dow Jones Newswires

June 28, 2018 09:32 ET (13:32 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.