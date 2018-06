Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Atompolitik von CDU/CSU und FDP in den Jahren 2010 und 2011 war sprunghaft und voller Mängel: Wiedereinstieg im Herbst 2010, Ausstieg im Sommer 2011, so Nina Scheer, stellvertretende umweltpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion in einer aktuellen Pressemitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...