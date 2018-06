Die Aktien von ISRA VISION sind am Donnerstag in einem insbesondere für Tech-Aktien schwierigen Marktumfeld um 15,20 Prozent auf 50,20 Euro eingebrochen. Das bedeutete den letzten Platz im TecDax. Trotz des Kursrutsches notierten die Aktien aber immer noch so hoch wie vor rund einer Woche.

