Über die Hälfte davon veröffentlicht sogar mehrmals wöchentlich. Das hat die Seokratie GmbH bei einer Untersuchung im Juni 2018 herausgefunden.



Otto betreibt gleich fünf digitale Unternehmensmagazine



Die meisten Online-Shops betreiben nur ein einziges digitales Unternehmensmagazin. Es gibt jedoch auch eine Handvoll Ausreißer mit jeweils zwei Magazinen (myToys und Ikea) und vier (Zalando). Der Online-Shop otto.de betreibt sogar fünf Magazine. Die insgesamt 30 untersuchten Online-Shops betreiben also insgesamt 37 Unternehmensmagazine.



Zielgruppe sind Kunden



86 Prozent der untersuchten Magazine sprechen dabei ihre Kunden als Hauptzielgruppe an. 11 Prozent wenden sich mit Pressemeldungen oder einem Newsroom an die Öffentlichkeit. Nur ein Magazin - namentlich das von Amazon - schreibt eigens für (potenzielle) Mitarbeiter.



Zwei Drittel der großen Online-Shops arbeiten bereits mit Influencern



Das Potenzial von Influencer-Marketing nutzen die umsatzstärksten Shops bewusst: Auf 62 Prozent der Unternehmensmagazine gibt es mindestens einen Beitrag, bei dem mit Influencern gearbeitet wurde. Autoren spielen dabei keine tragende Rolle: Nur auf 16 Prozent der untersuchten Magazine werden Autoren mit Vor- und Zunamen genannt.



2014 begannen die meisten Unternehmen mit Content Marketing



Untersucht wurde auch, wie alt die ältesten Beiträge der Magazine sind: Die Magazine von Cyberport und Zooplus existieren bereits seit 2006. Die meisten anderen wurden in den Jahr 2014 bis 2016 gegründet, als Content Marketing in Deutschland Fahrt aufnahm. Jedes Fünfte existiert erst seit 2017.



Inspirationen und Ratgeber im Fokus



Inhaltlich haben 7 von 10 Magazinen einen starken Ratgebercharakter und bieten Hilfestellungen oder Inspirationen zu Produkten. Auffallend ist, dass die meisten Technik-Online-Shops über Entwicklungen neuer Produkte und Branchennews berichten.



Analysiert wurden die digitalen Unternehmensmagazine der 30 umsatzstärksten Online-Shops Deutschlands (basierend auf den Umsatzzahlen aus dem Jahr 2016 laut einer Untersuchung von Ehi und Statista).



